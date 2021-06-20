السفارة الأمريكية: يجب أن يركز الليبيون والقوى الأجنبية على إبقاء الطريق الساحلي مفتوحاً

أشادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الأحد، بإعلان فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة، داعية الليبيين إلى تشجيع الاستقرار وتمهيد الخطى للسيطرة الكاملة على شؤونهم.

وذكرت السفارة الأمريكية، في بيان لها، «إن افتتاح الطريق الساحلي مهم ويأتي في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي للاجتماع في برلين».

وأضافت السفارة «يجب أن يركز الليبيون والقوى الأجنبية على حد سواء على تشجيع الاستقرار من خلال أفعال مثل السماح لهذا الطريق بالبقاء مفتوحًا وتمهيد الخطى أمام الليبيين للسيطرة الكاملة على شؤونهم الخاصة، بما في ذلك الانتخابات في ديسمبر».

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، فتح الطريق الساحلي (سرت – مصراتة) بشكل رسمي اليوم.

وكتب الدبيبة، على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، «اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة».

وتابع «تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي، معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره».