محلل مصري: القاهرة فرضت إرادتها في ملف ليبيا وكبلت الأيادي الطامعة

أكد مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن مصر استطاعت فرض إرادتها في ملف ليبيا، مشددا على أن القاهرة نجحت في تحقيق نتائج جيدة.

وقال غباشي، في تصريحات عبر قناة «صدى البلد» المصرية: “إن مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي «سرت والجفرة خط أحمر» غلت يد الكثير من الأيادي الطامعة في ليبيا، حيث استضافت مصر جلسات 5+5، وساهمت في وصول الحكومة المؤقتة الحالية”.

وأضاف “أطرافا كثيرة لا يعجبها كذلك ما حققته مصر من تهدئة الصراع السياسي في ليبيا، والوصول إلى دولة مستقرة موحدة بعد الانتخابات المقبلة في ديسمبر”.

وتابع “مصر وليبيا بينهما حدود ممتدة على 1200 كيلومتر، ولذلك فهي جزء من الخط القومي، كما أنها دولة عربية شقيقة، وهذا سبب تواجد مصر في الأزمة الليبية، وهذا النجاح يغل الأطماع في الدولة الغنية بالبترول والغاز، ولا توجد أي مصلحة لمصر سوى استقرار ليبيا”.