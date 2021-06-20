وزارة الإقتصاد تعلن عن استحداث ديوان للوزارة بالمنطقة الجنوبية

ليبيا – اجتمع وزير الاقتصاد و التجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج أمس السبت بمدينة سبها مع مراقبي الإقتصاد والتجارة بالمنطقة الجنوبية، ومدير فرع الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، بحضور مدير فرع مركز تنمية الصادرات بالمنطقة الجنوبية؛ لوضع آلية عمل مشتركة تسهم في تعزيز دور الوزارة والجهات التابعة لها بالمنطقة.

وأشار الوزير إلى أن الديوان سيتولى متابعة المراقبات بالمناطق والتنسيق فيما بينها، والعمل على حلحلة المشاكل والعراقيل التي تواجهها وتفعيل دورها في توفير السلع وانسيابها بالسوق المحلي، ورقابة الأسعار والمشاركة في تنفيذ الخارطة الاستثمارية بالوزارة.

كما أكد أن ديوان الوزارة بالمنطقة سيعمل بالتنسيق مع الجهات التابعة متمثلة في الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ومركز تنمية الصادرات والبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة، لخلق فرص استثمارية واعدة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، واستقطاب أصحاب الأفكار الريادية ببرامج تأهيل وتدريب وتوفير الإمكانيات اللازمة، حتى تصبح مشاريع قائمة تسهم في توطين الصناعات وتحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية.

هذا وحضر الاجتماع كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة ونائب مدير عام مركز تنمية الصادرات والمستشار الاقتصادي للوزير وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة.