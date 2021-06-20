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بالفيديو.. الدبيبه يشرف على عملية فتح الطريق الساحلي

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أظهر تسجيل مصور رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه وهو يشرف بنفسه على إعادة فتح الطريق الساحلي.

ويبين التسجيل المصور الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي الدبيبه وهو يعتلي إحدى الجرافات خلال عملية إزالة السواتر الترابية تمهيدا لفتح الطريق الساحلي.

وأعلن الدبيبه فتح الطريق الساحلي اليوم الأحد قائلا في تغريدة له بموقع “تويتر” “اليوم سنطوي صفحة من معاناة الشعب الليبي، نخطو  خطوة جديدة في البناء والاستقرار والوحدة” مضيفا “تحية تقدير لكل الجهود المخلصة التي نعيش نتائجها اليوم بفتح الطريق الساحلي” وتابع “معا للبناء والعمل من أجل نماء الوطن وازدهاره”.

من جانبها رحبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالخطوة قائلة إن “افتتاح الطريق الساحلي مهم ويأتي في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي للاجتماع في برلين” مضيفة في سلسلة تغريدات لها بموقع “تويتر” أنه “يجب أن يركز الليبيون والقوى الأجنبية على حد سواء على تشجيع الاستقرار من خلال أفعال مثل السماح لهذا الطريق بالبقاء مفتوحًا وتمهيد الخطى أمام الليبيين للسيطرة الكاملة على شؤونهم الخاصة، بما في ذلك الانتخابات في ديسمبر”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليقات

  • ضريط فارغ قال لك فتح طريق ريت هذا المعجزه لو كان موقع عقد انشاء وحدات سكنيه للذين تضررت مساكنهم من جراء اعتداء العصابات الارهابيه علي قوات الجيش في بنغازي ودرنه وسرت وطرابلس كان يكون الاحتفال له قيمه اما رفع تراب آمركم مستعمر بوضعه ثم آمركم نفس المستعمر برفع معناها انتم سلاخين حمير لا جميل لكم علي الناس ولا اثناء السلخ تشموا رائحه طيبه عبيد اغلتوه بآمر وعبيد فتحتوه بآمر

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  • لقد سبقك لهذه المسرحيه الهزيله القذافي الذي مثلك تماما يحب ان يجير اي مناسبه للدعايه له وظهور اعلامي ففي اصبح الصبح اعتلي القذافي كاشيك وهدم سور ليس له علاقه بالسجن وبعدها بعدة سنين قتلوا زبانيته 1260 سجين فتكبير الشورخ واعتلاء جراف التربه مسرحيات فارغه لا تسمن ولا تغني من جوع شبعك الذي لم ينتخبك بل فرضت عليه من الخارج كما كان السراج مفروض عليه ينتظر منك كهرباء لا تنقطع ووقود يصل الي مكان في البلد يريد سيوله ويريد فتح المقاصه ويريد بناء مساكن حكوميه لتساهم في حل مشكة السكن ولا يريدك ان تتصور مع عصابات ارهابيه مسلحه آتت بالتراب واغلقت به الطريق بآوامر المستعمر التركي واليوم ازالت التراب من مكانه بآوامر من المستعمر التركي بيما انه لا دور لك في هذا التسلق علي اكتاف الفاعلين سهل ويسير ولكنه معيب فلا ان يكون السياسي فاعل ممثل كمبارس في عرس فالليبيين سيشكروا بايدن وماكرون الذين ضغطوا علي اردوغان فاصدر اردوغان الي عبيده وخدمه وعملاءه في الغرب الليبي ان افتحوا الطريق التي كنت قد آمرتكم في السابق بغلقها

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    • انا الدبيبة التركى ففشل قى فتح الطريق من قبل عن طريق رئيس اركانه خيال المآته الحداد وبصفته طرطور الدفاع ولكنه ركب الموجة بعد ان اصدر الريس منفى قرار عسكرى رقم 8 يامر المليشيات بفتح الطريق فخافوا من صدور قرار اخر بعزلهم بقرار رقم 10
      ومع ذلك تم تاجيل فتح الطريق الى الغد بعد اجتماع لجنة العشرة لان فتح الطريق يحتاج الى ضوابط امنية وعسكرية وليس بالمتظرة الفارغة بهدف الدعاية الانتخابية واتمنى ان يكون المشير فى استقبال اول دفعة تعبر من مصراته الى سرت ليكيد الاعادى !!!

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  • كلامك صح يااخ زيدان كنت وقتها فى طرابلس وقال لى احد الاصدقاء وهو من عائلة مقربة من القذافى فاين عمه مدير المراسم عبدالحميد فرحات وابن عمه الاخر وزير التخطيط واخوه مدير الاستثمار الخارجى قال لى ان القذافى هدم سور السجن بس فضحكت ولم اعلق !!

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