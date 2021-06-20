أكثر من نصف الحالات في طرابلس.. توزيع إصابات كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 322 إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس السبت، و294 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة في زليتن.

وقال المركز، في بيان اليوم، إنه تسلم 4052 عينة موزعة على مختبراته، أظهرت التحاليل المعلمية سلبية 3730 عينة، فيما تأكدت إصابة 322 منها 277 جديدة و45 مخالطة.

وتوزعت إصابات كورونا على كل من طرابلس بـ148 حالة جديدة و16 مخالطة، ومصراتة بـ6 حالات مخالطة، وجنزور بـ3 حالات جديدة، والزاوية الغرب 17 حالة جديدة، والرجبان حالتين جديدتين، وقصر بن غشير 15 حالة جديدة، وزليتن 13 حالة جديدة و13 مخالطة، والزاوية المركز 5 حالات جديدة و4 مخالطة، والخمس 12 حالة جديدة، والسواني بن آدم وترهونة والرحيبات وصبراتة والماية ويفرن والكفرة والحوامد لكل منها.

– «مكافحة الأمراض»: تسجيل 322 إصابة بفيروس «كورونا» و294 حالة شفاء

كما سجلت الشويرف 39 حالة جديدة، والقره بوللي حالتين جديدتين، والعربان حالتين جديدتين، والزنتان 5 حالات مخالطة، وسرت 3 حالات جديدة وحالة مخالطة، وبني وليد 5 حالات جديدة، وطبرق 3 حالة جديدة.

فيما توزعت حالات الشفاء على كل من طرابلس بـ211 حالة و9 حالات في القلعة، و22 حالة في الخمس، و11 حالة في قصر بن غشير، و27 حالة في الشويرف، وحالة واحدة في درج، وحالتين في غدامس، و6 حالات في مصراتة، و5 حالات في الزاوية المركز.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات الإجمالي في ليبيا منذ ظهور الوباء، «العدد التراكمي»، 190 ألفًا و748 حالة، تعافى منها 176 ألفًا و217 حالة، وتوفي 3174 حالة، بينما لا تزال 11 ألفًا و357 حالة نشطة حتى الآن.

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