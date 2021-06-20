وزارة الصحة ترسل شحنة من الإمدادات الطبيّة إلى مستشفى ربيانة القروي

أرسلت وزارة الصحّة بحكومة الوحدة شحنة من الإمدادات الطبيّة إلى مستشفى ربيانة القروي الواقع على بعد 150 كيلو مترًا عن مدينة الكفرة، دعمًا للخدمات الطبيّة التي يقدّمها المستشفى للمواطنين القاطنين بالمنطقة.

وزارة الصحة أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن الإمدادات الطبية تتضمّن مستلزمات طبية، ومعدات جراحية، واسطوانات أكسجين، وأسرّة، إلى جانب إمدادات أخرى متنوّعة.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن وزير الصحة علي الزناتي بحث مع أعيان ومسؤولي الصحة وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني ببلدية ربيانة الأسبوع الماضي سبل دعم الخدمات الطبية، وتم الاتفاق على اتخاذ جملة من الإجراءات، أبرزها، التعاقد مع عناصر طبية وطبية مساعدة لتشغيل أقسام المستشفى القروي، وتزويد المستشفى باحتياجاته من الإمدادات الطبية، إلى جانب تكليف لجنة فنية وأخرى إدارية لإعداد مذكرة تفصيلية تتضمن واقع الخدمات الطبية بالبلدية.

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