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الغاوي: سنعمل على استكمال المشاريع المتوقفة بالمنطقة الجنوبية

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية أبو بكر الغاوي عزم الوزارة القيام بدورها في المنطقة الجنوبية والعمل على استكمال المشاريع المتوقفة فيها.

وجاء ذلك خلال جولة ميدانية قام بها الوزير خلال زيارته إلى مدينة سبها أمس السبت، تفقد خلالها محطة رفع مياه الصرف الصحي بمنطقة بوردي، ومحطة رفع مياه الصرف الصحي بمنطقة المهدية، وهي من المشاريع المتوقفة بالمدينة، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال”.

هذا وتأتي الزيارة في إطار متابعات وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية للأوضاع العامة بمختلف المناطق والمدن الليبية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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