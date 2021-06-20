وكيل وزارة الصناعة يبحث مشاكل القطاع بالمنطقة الجنوبية

عقد وكيل وزارة الصناعة و المعادن لشؤون التعدين منصف الشلوي في مدينة سبها اليوم الأحد إجتماعا مع مراقبات الصناعة والتعدين في المنطقة الجنوبية وفروع مؤسسة التعدين.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة أن وكيل الوزارة استمع خلال الاجتماع إلى كل المشاكل التي تقف عائقا أمام عمل قطاع الصناعة في المنطقة الجنوبية وفروع المؤسسة الوطنية للتعدين في وادي الشاطي ومرزق وأوباري.

وانتهى الإجتماع بمجموعة من التوصيات التي سوف ترسل إلى السيد وزير الصناعة والمعادن للنظر فيها وحلحلتها في المدة القريبة القادمة.