حفتر يلتقي عدد من أعضاء مجلس النواب

التقى قائد قوات القيادة العامة، المشير خليفة حفتر، اليوم الأحد، في مكتبه بمقر القيادة العامة بمنطقة الرجمة، عدد من أعضاء مجلس النواب.

ونشرت القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك» صورا لاجتماع المشير حفتر مع أعضاء مجلس النواب الحاضرين للقاء، دون أن يقدم أي تفاصيل عن الاجتماع.

– حفتر يلتقي عددا من أعضاء مجلس النواب في الرجمة

ومن بين النواب الحاضرين، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومه، وطارق الجروشي وزايد هدية وعيسى العريبي، وسلطنة المسماري وإبراهيم الدرسي، وطلال الميهوب، وإبراهيم الزغيد، وعبدالمطلب ثابت، وعائشة العقوري، ومصباح دومة، وآخرين.

وهذا هو اللقاء الثالث الذي يجمع المشير خليفة حفتر مع عدد من أعضاء مجلس النواب منذ مطلع الشهر الجاري، حيث كان اللقاء الأول في الثالث من يونيو وكان اللقاء الثاني في السابع من يونيو.

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