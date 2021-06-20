تسجيل 26 إصابة جديدة بالفيروس داخل بلدية زليتن

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة كورونا ببلدية زليتن، تسجيل 26 إصابة جديدة من داخل البلدية، وإصابتين من خارجها، إضافة إلى تسجيل حالة وفاة متأثرة بالفيروس، وبهذا يكون المؤشر الوبائي ببلدية زليتن قد وصل إلى نحو 17%.
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قناة ليبيا
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