مرفوقا بـ”بيت المال”.. الدبيبة: يسعدني المشاركة في فتح الطريق الساحلي

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد إلى منطقة بويرات الحسون للإشراف على فتح الطريق الساحلي، رفقة آمر ما تعرف “غرفة عمليات سرت الجفرة” إبراهيم بيت المال.

واعتلى الدبيبة جراراً “كاشيك” لإزالة ساتر ترابي، في بويرات الحسون، أقامته المليشيات المسلحة في المنطقة التي تبعد عن سرت مسافة تقدر بأكثر من 90 كيلومترا، ليعلن بعدها في مؤتمر صحفي عن فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة.

وقال الدبيبة في كلمته إن الحكومة وعدت الشعب بفتح صفحة جديدة من الأمل والإقبال على الحياة، مضيفا: “يسعدني أن أشارك في فتح الطريق الساحلي الذي يعد شريان الحياة، ونعلن أن عهد التشتت قد ولى إلى غير رجعة”.

وتابع: “أشكر أبناء الوطن على صبرهم وتحملهم للمشاق وأشكر كل من دعمنا ووقف معنا وعلى رأسهم مدينتي مصراتة وسرت ولجنة 5+5 في تحقيق هذا الإنجاز”.

وواصل الدبيبة كلمته: “أدعو إلى نبذ الفرقة ونسيان الأحقاد والالتفات إلى البناء، وعلينا أن ننهض بليبيا واستقرارها ونخرجها من كبوتها ونعيد إليها مكانتها”.

واستكمل: “إن بلادنا تستحق منا الكثير بأن نبتعد عن الحروب والدمار ونركز على الاستقرار لبناء المستقبل المشرق بسواعدكم الفنية، دعونا نضع هدفا واحدا وهو ليبيا، يتوجب علينا العمل على تحقيق استقرارها وأمنها، ليبيا للجميع وبالجميع، ونلتقي في سرت”.

إلى ذلك، قالت حكومة الوحدة الوطنية في بيان طالعته “الساعة 24″، إن الدبيبة افتتح الطريق الساحلي الرابط بين شرقي البلاد وغربها، حيث أزيلت آخر الحواجز الترابية إيذانًا باستئناف حركة المواطنين المسافرين والبضائع تحت إشراف وتأمين القوات الأمنية المكلفة من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

يشار إلى أن آمر ما تعرف “غرفة عمليات سرت الجفرة” إبراهيم بيت المال، مثل عائقا خلال الفترة الماضية أمام جهود فتح الطريق الساحلي، وأعلن الخميس الماضي رفضه مطلب المجلس الرئاسي إعادة التمركز، بزعم أن “خطاب القائد الأعلى للجيش غير واضح” وفق تعبيره.