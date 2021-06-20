الدرسي: التحركات العسكرية للجيش قد تؤزم الوضع السياسي

قال عضو مجلس النواب الليبي، إبراهيم الدرسي، اليوم الأحد، إن “الجيش الليبي اكتسب شرعيته من مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي”، مؤكدا أن “تحركات الجيش جاءت لمواجهة العناصر الإرهابية في جنوب غربي البلاد”.

لكنه شدد في الوقت نفسه في تصريحات لـ”راديو سبوتنيك” على أن التحركات العسكرية الأخيرة من الممكن أن “تؤزم الوضع السياسي وتزيد من الاحتقان وعمليات التشظي بين الأطراف الليبية”.

وأوضح في هذا الصدد أن “مخرجات اتفاق جينف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي يمثل الأقاليم الثلاثة في ليبيا، إضافة للتوزيع العادل للثروة والمناصب لم يتم تنفيذها، هذا إضافة إلى الاصطفاف وراء المعسكرات القديمة وهو متجذر في الحال الليبي ولا يمكن إنهاؤه في فترة قصيرة”.