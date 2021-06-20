ليبيا الان

غرق 17 مهاجراً سورياً قبالة سواحل ليبيا

تم النشر منذُ 16 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت وسائل إعلام سورية أنّ 17 شخصاً معظمهم من محافظة درعا الجنوبية، لقوا حتفهم، بغرق قارب كان يقلّهم في مياه المتوسط قبالة السواحل الليبية.

المصادر أشارت إلى أنّ خفر السواحل الليبي تلقّى إشارة عن غرق قارب في عرض البحر، كان متجهاً من شواطئ ليبيا إلى إيطاليا، ووصلت دورياته بعد نحو ثماني دقائق، حيث انتشلت عناصره جثث الغرقى، وأنقذت 31 شخصاً، بينهم 23 فلسطينياً و4 سوريين ويمنيان وصوماليان.

وأفادت مصادر من خفر السواحل بأنّ سبب غرق القارب الحمولة الزائدة، إذ كان يقلّ 86 شخصاً بينما لم يتجاوز طوله 9 أمتار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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