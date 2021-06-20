غرق 17 مهاجراً سورياً قبالة سواحل ليبيا

ذكرت وسائل إعلام سورية أنّ 17 شخصاً معظمهم من محافظة درعا الجنوبية، لقوا حتفهم، بغرق قارب كان يقلّهم في مياه المتوسط قبالة السواحل الليبية.

المصادر أشارت إلى أنّ خفر السواحل الليبي تلقّى إشارة عن غرق قارب في عرض البحر، كان متجهاً من شواطئ ليبيا إلى إيطاليا، ووصلت دورياته بعد نحو ثماني دقائق، حيث انتشلت عناصره جثث الغرقى، وأنقذت 31 شخصاً، بينهم 23 فلسطينياً و4 سوريين ويمنيان وصوماليان.

وأفادت مصادر من خفر السواحل بأنّ سبب غرق القارب الحمولة الزائدة، إذ كان يقلّ 86 شخصاً بينما لم يتجاوز طوله 9 أمتار.

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