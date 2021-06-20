وزير الصناعة يوجه بضرورة التركيز على تفعيل البرامج مع تونس

عقد وزير الصناعة والمعادن, أحمد أبوهيسه، اليوم الأحد، اجتماعاً مع مؤسسة التعدين واتحاد الصناعة الليبية وعدد من مدراء الإدارات بالوزارة بهدف التنسيق والتحضير لبرنامج زيارة عمل سيقوم بها وفد من الوزارة واتحاد الصناعة الليبية إلى الجمهورية التونسية، بديوان الوزارة.

ووجه الوزير بضرورة التركيز على تفعيل برامج التعاون المبرمة في السابق وتحقيق المنفعة المشتركة بما يخدم قطاع الصناعة في البلدين.

كما أكد الوزير، أهمية مد جسور التعاون والاستفادة من تجارب البلدين في مجالات المناطق الصناعية والنهوض بالصناعة الوطنية والتعدين.