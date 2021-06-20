اللواء أحمد سالم ينفي شائعات فتح الطريق الساحلي سرت- مصراتة

نفى آمر غرفة عمليات غرب سرت وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء أحمد سالم، كافة الشائعات المتداولة فيما يتعلق بإعادة فتح الطريق الساحلي سرت –مصراتة.

اللواء أحمد سالم وفي تصريحات لقناتنا، أوضح أنه لم تصدر أي تعليمات بالخصوص من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، باعتبارها المخول والمسؤول الوحيد عن جميع الترتيبات الأمنية والتنسيق بين الطرفين في هذا الشأن.

يأتي ذلك على خلفية ما يشاع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض القنوات الفضائية، عن استئناف فتح الطريق الساحلي بأوامر من رئيس الحكومة عبد الحميد دبيبة.

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