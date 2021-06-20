«الرئاسي» يؤكد استعداده لوضع رؤية شاملة للحل في مدينة مرزق

أكد المجلس الرئاسي «استعداده لوضع رؤية شاملة للحل وإعادة بسط الأمن وإنهاء الخلافات وعودة النازحين إلى بيوتهم» في مدينة مرزق جنوب غرب البلاد، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

جاء ذلك، خلال لقاء عضوا المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، وموسى الكوني، صباح اليوم الأحد، في طرابلس مع عدد من حكماء وأعيان مرزق المدينة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن أعين المدينة وضعوا المجلس الرئاسي في صورة الأوضاع التي يعاني منها أهالي مرزق، بالإضافة للمشاكل الأمنية والاجتماعية، التي سيطرت على المنطقة منذ العام 2011.

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كما تناول وفد الحكماء والأعيان ملفات الهجرة غير الشرعية، ومعاناة النزوح، والخدمات الطبية لجرحى الأحداث التي شهدتها المدينة خلال فترات مختلفة، مناشدين المجلس الرئاسي بضرورة بسط السيطرة الأمنية على المنطقة، وإيجاد حلول عاجلة لتهجير الأهالي.

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