تكدس المواد الغذائية منتهية الصلاحية..أزمة تحتاج إلى وقفة

رغم التشديدات المستمرة من قبل المسؤولين حول ضرورة مراقبة السلع في الأسواق إلا أن مواطني بلدية وادي عتبة يشتكون من انتهاء صلاحية المواد الغذائية وتكدسها داخل المحال التجارية، لا سيما المواد المعلبة من الألبان والتونة وغيرها، ما تسبب في كثير من الأمراض المتمثلة في التسمم والتي عانى منها كثير من الأطفال.
عن مصدر الخبر
قناة ليبيا
قد يعجبــــك أيضـــاً
شكري يؤكد دعم بلاده لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد
تم النشر منذُ 4 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
«الرئاسي» يؤكد استعداده لوضع رؤية شاملة للحل في مدينة مرزق
تم النشر منذُ 7 دقائق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
الدبيبة: يسعدني المشاركة في فتح الطريق الساحلي
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
اللواء أحمد سالم ينفي شائعات فتح الطريق الساحلي سرت- مصراتة
تم النشر منذُ 19 دقيقة
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
أضف تعليقـك