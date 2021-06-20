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تكدس المواد الغذائية منتهية الصلاحية..أزمة تحتاج إلى وقفة

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

رغم التشديدات المستمرة من قبل المسؤولين حول ضرورة مراقبة السلع في الأسواق إلا أن مواطني بلدية وادي عتبة يشتكون من انتهاء صلاحية المواد الغذائية وتكدسها داخل المحال التجارية، لا سيما المواد المعلبة من الألبان والتونة وغيرها، ما تسبب في كثير من الأمراض المتمثلة في التسمم والتي عانى منها كثير من الأطفال.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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