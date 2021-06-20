انطلاق معرض تادلسا الثقافي الأول بنالوت

انطلق في مقر إدارة الدراسات العليا والتدريب بكلية التربية بنالوت معرض تادلسا الثقافي الأول بتنظيم وإشراف نادي قراء الكتب، بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتبات بجامعة نالوت.
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قناة ليبيا
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