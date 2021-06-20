ليبيا الان

انطلاق معرض تادلسا الثقافي الأول بنالوت

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا

انطلق في مقر إدارة الدراسات العليا والتدريب بكلية التربية بنالوت معرض تادلسا الثقافي الأول بتنظيم وإشراف نادي قراء الكتب، بالتعاون مع الإدارة العامة للمكتبات بجامعة نالوت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك