الحويج يبحث تحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية

قال وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، خلال اجتماع في مدينة سبها مع مراقبي الاقتصاد بالمنطقة الجنوبية، قال إن الديوان سيتولى متابعة المراقبات بالمناطق وتفعيل دورها في توفير السلع وانسيابها بالسوق المحلي، ورقابة الأسعار والمشاركة في تنفيذ الخارطة الاستثمارية للوزارة.

كما أكد أن ديوان الوزارة بالمنطقة سيعمل بالتنسيق مع الجهات المختلفة لخلق فرص استثمارية مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، واستقطاب أصحاب الأفكار الريادية ببرامج تأهيل وتدريب، لتصبح مشاريع قائمة تسهم في توطين الصناعات، وتحقيق التنمية الاقتصادية بالمنطقة الجنوبية.

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