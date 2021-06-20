صنع الله لـ«أعيان الزويتينة»: منطقتكم «نفطية بامتياز» ولن ندخر أي جهد في دعمكم

استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، اليوم الأحد، فرج إبراهيم البقباق رئيس لجنة حكماء الزويتينة، وناجي خليفة عطية مراقب اتصال بلدية الزويتينة سلطان، وهارون عبدالحفيظ وحمزة عبدالله أعضاء رابطة شباب الزويتينة، بمقر المؤسسة بطرابلس.

تم خلال الاجتماع، مناقشة جملة من المواضيع التي تهم البلدية وخاصةً فيما يتعلق بالبنية التحتية داخل بلدية الزويتينة سلطان، وتتمثل الأولويات بالدرجة الأولى في مختنق نقص الإمداد المائي وصيانة الطرق القائمة ودعم قطاع الصحة وصيانة المرافق التعليمية القائمة وعدة مواضيع أخرى.

وأشاد المهندس مصطفى صنع الله، بالدور الذي يقوم به حكماء وأعيان منطقة الزويتينة في وقوفهم إلى جانب المؤسسة الوطنية للنفط في مختلف الأزمات، وحرصهم على استمرار تدفق النفط لصالح كل الليبيين.

وأكد أن منطقة الزويتينة هي منطقة عمليات نفطية بامتياز، وأن المؤسسة بالرغم من افتقارها للميزانيات والموارد المالية الكافية لتسيير نشاطها الأساسي، فإنها لن تدخر أي جهد في تقديم الدعم اللازم وبأسرع وقت ممكن.

وقد قامت المؤسسة الوطنية للنفط، عن طريق إدارة التنمية المستدامة، بتنفيذ عدة مشروعات في منطقة الهلال النفطي منها مشروع مد خط المياه لتغذية الأحياء الشرقية ببلدية الزويتينة، بالإضافة إلى الدعم المستمر الذي تقوم به شركة الزويتينة للنفط للسلطات المحلية داخل بلدية الزويتينة سلطان.