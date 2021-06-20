الكوني واللافي: حريصون على إنهاء الخلافات وعودة نازحي مرزق لبيوتهم

التقى عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وموسى الكوني، اليوم الأحد بطرابلس، بعدد من حكماء وأعيان مرزق المدينة.

وقد وضع أعيان المدينة، المجلس الرئاسي في صورة الأوضاع التي يعاني منها أهالي مرزق، بالإضافة للمشاكل الأمنية والاجتماعية، التي سيطرت على المنطقة منذ العام 2011.

كما تناول وفد الحكماء والأعيان ملفات الهجرة غير الشرعية، ومعاناة النزوح، والخدمات الطبية لجرحى الأحداث التي شهدتها المدينة خلال فترات مختلفة.

وناشد حكماء وأعيان مرزق المدينة، المجلس الرئاسي بضرورة بسط السيطرة الأمنية على المنطقة، وإيجاد حلول عاجلة لتهجير الأهالي.

ومن جانبه، أكد المجلس الرئاسي، استعداده لوضع رؤية شاملة للحل وإعادة بسط الأمن وإنهاء الخلافات وعودة النازحين إلى بيوتهم.