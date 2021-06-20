مصدر مسؤول من لجنة 5+5 العسكرية المشتركة: اللجنة ترحّب بأي جهود حسنة لكنها ترفض قلب الحقائق والقفز على جهودها

كشف مصدر مسؤول من لجنة 5+5 العسكرية المشتركة بعد وصولها إلى سرت، اليوم الأحد، أن ماتم اليوم في بويرات الحسون هو حفل إتفاق جانبي بين الدبيية وبيت المال المعرقل الأول لفتح الطريق بعد اتفاق على تسوية مطالبه المادية التي يطالب بها منذ أشهر.

المصدر، وفي تصريحات لصحيفة المرصد الليبية، قال: “ما يسمى “غرفة عمليات سرت الجفرة” التي يرأسها بيت المال كانت تطالب بقرابة 250 مليون لفتح الطريق كبدل سيارات مدمرة ومرتبات وعلاج وعقود تموين”.

وتابع: “اللجنة لديها إجتماع محدد مسبقًا غدًا في سرت للإعلان عن ترتيبات فتح الساحلي بما فيه القوة المشتركة وتحديد التمركزات وآلية التنسيق والتأمين، اللجنة مرحبة بأي جهود حسنة لكنها ترفض قلب الحقائق والقفز على جهودها لأجل لقطة ومكسب سياسي على حساب جهود الآخرين”.

وأضاف: “اللجنة متفقة على ترتيبات فتح الطريق وكانت قد أبلغت بها ” القائد الأعلى – الرئاسي ” الذي رفض اليوم الحضور في بويرات الحسون كون ماحدث هو اتفاق جانبي وليس شامل بين 5+5، واستهداف عمل اللجنة او محاولة تسطيحه لمكسب سياسي يعرقل مسعى تحرير ارادة البلاد من القوى الأجنبية والمرتزقة”.

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