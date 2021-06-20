الرئيس المصري يؤكد للمنقوش دعم مصر لليبيا للوصول إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ديسمبر القادم

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، وزير الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، وذلك بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية، بسام راضي، بأن السيسي رحب بالوزيرة الليبية فى مصر، مؤكداً دعم مصر الكامل للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مهامهما خلال المرحلة الانتقالية بهدف استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها، وصولاً إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ديسمبر القادم، وذلك كخطوة أساسية على طريق التسوية السياسية للأزمة الليبية من خلال تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وفي إطار دعم مصر الكامل لليبيا في مسارها السياسي على اعتبار أن أمنها القومي يمثل امتداداً للأمن القومي المصري.

شارك هذا الموضوع: اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)

انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)

