رئيس وفد القيادة العامة: لجنة «5+5» هي من يقرر فتح الطريق الساحلي

قال رئيس وفد القيادة العامة في اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، اللواء امراجع العمامي إن ما يجري تداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماع بشأن فتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة «غير صحيح»، مشيرا إلى أن «من يقرر فتح الطريق هي اللجنة المعنية وهي لجنة (5+5)، وخلال الأيام القادمة سنعطيكم ما هو أو التوقيت الذي سيتم فيه فتح الطريق» الساحلي.

وأوضح العمامي في تصريح لقناة «ليبيا الحدث» من مطار بنينا في بنغازي أن الوفد الممثل للقيادة العامة سيغادر مساء اليوم مدينة بنغازي إلى سرت للمشاركة في اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» الذي سيبدأ غدا الاثنين.

وأكد العمامي أنهم «سوف يقومون بهذا الإجراء لرفع المعاناة عن جميع الليبين في تقصير الطريق من الشرق والغرب» والعكس، مؤكدا أنهم سيقررون ذلك في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» التي ستبدأ غد الاثنين بمقرها في مدينة سرت.

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وأضاف آمر غرفة عمليات غرب سرت وآمر المنطفة العسكرية الوسطى التابعة للقيادة العامة، اللواء احمد سالم في تصريح صحفي أنه «لا صحة لما يشاع عن فتح الطريق الساحلي سرت – مصراتة، واصفا هذه الخطوة «بالإعلان الفردي من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية بالإعلان عن فتح الطريق في اتجاه واحد».

وقال سالم إنهم في غرفة عمليات غرب سرت لم يتلقوا أي بشأن فتح الطريق في الوقت الحاضر نظرا لانعقاد اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة، منوها غلى أنهم ينتظرون تعليمات هذه اللجنة بعد انتهاء الاجتماعات الخاصة بها لأنها «الجهة اشرعية الوحيدة التي تملك قرار فتح الطريق الساحلي».

وأكد سالم أنهم يرحبون بفتح الطريق «في الوقت الذي تعلنه لجنة (5+5) وفق الإجراءات المتفق عليها» بين طرفي اللجنة، منوها إلى أن اجتماع اللجنة الذي سيعقد غدا الاثنين هو السابع وكل الاجتماعات الخاصة باللجنة تهدف لى فتح الطريق ولكن وفق الترتيبات الأمنية التي تضعها اللجنة لضمان سلامة المواطنين.

واعتبر سالم ان ما قام به رئيس حكومة الوحدة الوطنية «هو تصرف فردي من جانب واحد دون أن ينسق مع غرف العمليات»، مبينا أن اللجنة العسكرية المشتركة هي من سيحدد التواريخ والالية التي سيجري من خلالها إعادة فتح الطريق.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة فتح الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة، حيث قاد جرافة لإزالة أحد السواتر الترابية على الطريق إيذانا بإعادة تشغيله أمام حركة السير وتسهيلا على المواطنين، واصفا فتح الطريق بأنه «يوم تاريخي».

وأكد مصدر عسكري لـ«بوابة الوسط»، أمس السبت، اكتمال الترتيبات لإعادة فتح الطريق الساحلي، بالتزامن مع انعقاد اجتماعات اللجنة العسكرية المشترك والتي سيكون موضوع فتح الطريق الساحلي على رأس جدول أعمالها.

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