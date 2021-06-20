مفوضية اللاجئين واليونسيف تطالبان بإطلاق سراح الطفلة “سامية”

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسف، عن قلقهما إزاء اختفاء طفلة يمنية، بعدما أفادت تقارير أنها اُختطفت الأسبوع الماضي في طرابلس، وهو ما يمثل حادثة خطيرة، حيث تم تسجيل هذه الطفلة ووالدتها لدى المفوضية منذ عام 2018 وتم تزويدها بالمساعدة الإنسانية.

وأوضحت المنظمتان، “يتعرض الأطفال اللاجئون والنازحون لمخاطر مختلفة ومن المهم أن تشارك السلطات والمؤسسات المعنية بضمان حمايتهم جهودها لضمان حصولهم على أبسط حقوقهم في الحماية والرعاية”.

وتعمل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين واليونيسيف والجهات المختصة المسؤولة على متابعة حالة اختفاء الطفلة، و تعبران عن استعدادهما لتقديم الدعم.

وأعرب المفوضية واليونيسف، بالقلق بشأن سلامة الطفلة المختطفة، نؤكد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لضمان إطلاق سراحها بأمان ومعاقبة الجناة مع ضمان حماية كافة الفئات الضعيفة من النازحين واللاجئين ممن تقطعت بهم السبل.

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