الدبيبة: بفتح الطريق الساحلي ستطوى صفحة من معاناة الشعب الليبي

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، إنه وبعد فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة اليوم، ستطوى صفحة من معاناة الشعب الليبي، في خطوة جديدة نحو البناء والاستقرار والوحدة هذا ووصف الدبيبة الطريق الساحلي بشريان الحياة الرئيسي الذي يربط شرق البلاد بغربها.

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