الرئاسة المصرية تكشف فحوى لقاء السيسي بالمنقوش

قالت الرئاسة المصرية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل اليوم نجلاء المنقوش، وزير الخارجية الليبية، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والوزير عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأكد السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة المصرية في تصريح صحفي بأن الرئيس رحب بالوزيرة الليبية ، مؤكداً “دعم بلاده الكامل للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية، في مهامهما خلال المرحلة الانتقالية بهدف استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها، وصولاً إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ديسمبر القادم، وذلك كخطوة أساسية على طريق التسوية السياسية للأزمة الليبية من خلال تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وفي إطار دعم مصر الكامل لليبيا في مسارها السياسي على اعتبار أن أمنها القومي يمثل امتداداً للأمن القومي المصري”.