السيسي يؤكد لوزيرة الخارجية دعم مصر لليبيا

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يؤكد لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش دعم مصر للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة خلال المرحلة الانتقالية

السيسي للمنقوش: ندعم استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها وصولاً إلى عقد الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر القادم

السيسي للمنقوش: دعم مصر الكامل لليبيا لأنها تُمثّل امتداداً للأمن القومي المصري

وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: نثني على المساندة المصرية في تفعيل ودعم جهود تسوية الأزمة في ليبيا

المنقوش للسيسي: نشكر مصر بعد رفعها مستوى التمثيل الدبلوماسي المتبادل

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