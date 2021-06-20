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السيسي يؤكد لوزيرة الخارجية دعم مصر لليبيا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يؤكد لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش دعم مصر للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة خلال المرحلة الانتقالية

السيسي للمنقوش: ندعم استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها وصولاً إلى عقد الانتخابات في موعدها المحدد في ديسمبر القادم

السيسي للمنقوش: دعم مصر الكامل لليبيا لأنها تُمثّل امتداداً للأمن القومي المصري

وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي: نثني على المساندة المصرية في تفعيل ودعم جهود تسوية الأزمة في ليبيا

المنقوش للسيسي: نشكر مصر بعد رفعها مستوى التمثيل الدبلوماسي المتبادل

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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