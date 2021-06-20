الدرسي: تحركات الجيش جاءت لمواجهة العناصر الإرهابية في الجنوب الغربي

وأوضح أن “مخرجات اتفاق جينف، وتشكيل حكومة وحدة وطنية ومجلس رئاسي يمثل الأقاليم الثلاثة في ليبيا، إضافة للتوزيع العادل للثروة والمناصب لم يتم تنفيذها، هذا إضافة إلى الاصطفاف وراء المعسكرات القديمة وهو متجذر في الحال الليبي ولا يمكن إنهاؤه في فترة قصيرة”، بحسب قوله.

وعن التنسيق مع المجلس الرئاسي في هذه التحركات بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بيّن الدرسي أن الاتفاق السياسي الذي حصل في جنيف “لم يوضح الصورة الصحيحة للمجلس الرئاسي”، وبالتالي الجيش الليبي لا ينتظر الأوامر لأنه يتبع لمجلس النواب”، بحسب قوله.

وأضاف أن “نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ندد بالعرض العسكري الذي قام به الجيش الليبي في ذكرى انطلاق ثورة الكرامة، رغم أنهم يحضرون تخريج الدفعات لرئاسة أركان المنطقة الغربية، وهو ما يؤكد أن الرئاسي لا يقف على مسافة واحدة بين جميع الفرقاء الليبيين”، بحسب قوله.

وأكد أن تحركات الجيش الليبي في الجنوب كانت “إيجابية” إذ وصلت إلى مراحل متقدمة في تمشيط المنطقة، لافتا إلى أن “السلاح الجوي قصف مناطق للإرهابيين في جبال الهروج في عمق الصحراء بين ليبيا والنيجر وتشاد”.