الخارجية الألمانية: بلادنا مستعدة لدعم جهود الأمم المتحدة في ليبيا

ولفت كوميتات، إلى أن سفير ألمانيا لدى الأمم المتحدة كريستوف هويسجن، أكد ذلك خلال حديثه أمام مجلس الأمن، مشيرا إلى أن برلين تدعم جهود الأمم المتحدة واللجنة العسكرية المشتركة للحفاظ على الزخم الإيجابي، الناتج عن وقف إطلاق النار، بهدف دعم العملية السياسية في البلاد.

ولفت إلى أهمية خروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة والقوات الأجنبية، من ليبيا.