السيسي: استعادة سيادة ليبيا تبدأ بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على أن بلاده مستمرة في دعم المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية خلال المرحلة الانتقالية وللمسار السياسي الحالى.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال استقباله نجلاء المنقوش، وزير الخارجية الليبية، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، أن استعادة سيادة ليبيا تبدأ بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة.

ولفت الرئيس المصري إلى أن موقف بلاده ثابت وقائم على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس أكد على دور مصر في دعم ليبيا خلال المرحلة الانتقالية بهدف استعادة ليبيا لأمنها واستقرارها، وصولاً إلى عقد الانتخابات الوطنية في موعدها المحدد في ديسمبر المقبل، كخطوة أساسية على طريق التسوية السياسية للأزمة الليبية من خلال تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي، وفي إطار دعم مصر الكامل لليبيا في مسارها السياسي على اعتبار أن أمنها القومي يمثل امتداداً للأمن القومي المصري.

وأكد السيسي، موقف مصر الثابت القائم على الحفاظ على وحدة الأراضي الليبية، وصون مقدرات الشعب الليبي الشقيق، وعدم التدخل في الشئون الداخلية لليبيا.

كما أشاد السيسي، بنجاحات نجلاء المنقوش لاستعادة وضعية ومكانة العمل الدبلوماسي الليبي، والتحرك مع كافة الأطراف الدولية المعنية بالقضية الليبية، والتشديد على أن استعادة سيادة ليبيا تبدأ بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة، مؤكداً دعم مصر الكامل لهذه الجهود خلال كافة تحركاتها على الصعيد الثنائي والإقليمي والدولي.