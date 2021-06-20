السفارة الأمريكية: افتتاح الطريق الساحلي مهم لتمهيد الخطى نحو انتخابات ديسمبر

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا‏، إن افتتاح الطريق الساحلي مهم ويأتي في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع الدولي للاجتماع في برلين، مشددة في تغريدة لها اليوم على ضرورة أن يركز الليبيون والقوى الأجنبية على حد سواء على تشجيع الاستقرار من خلال أفعال مثل السماح لهذا الطريق بالبقاء مفتوحا وتمهيد الخطى أمام الليبيين للسيطرة الكاملة على شؤونهم الخاصة، بما في ذلك الانتخابات في ديسمبر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا