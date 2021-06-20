ياسين: تركيا ستستخدم المرتزقة السوريين للمشاركة في الانتخابات لصالح الإخوان بأسماء وهمية وبطاقات وطنية مزورة

رأى المحلل السياسي الليبي فرج ياسين أن كل هذا ليس ببعيد عن الإخوان؛ “لأنهم يدركون بأنه ليس لهم حاضنة شعبية” وهو ما ظهر واضحا في سقوطهم المروع في الانتخابات البرلمانية 2014.

ياسين، وفي تصريحات لـ”سكاي نيوز عربية” ضرب مثلا بأن رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق محمد بوكر صرح سابقا بأن هناك تزوير في الأرقام الوطنية (بطاقة الهوية الوطنية) لأكثر من مليون أو مليون ونصف، وبعدها أقيل من منصبه، وتعرض للترهيب والتهديد من الجماعات الإرهابية بعدما كشف ذلك.

ولقت الانتباه إلى نقطة أخرى، وهي أن تأخر تركيا في سحب المرتزقة السوريين من ليبيا قد يكون من أسبابه استخدامهم في المشاركة في الانتخابات لصالح الإخوان بأسماء وهمية وبطاقات وطنية مزورة.

وتوقع ياسين أنه إذا ما نجحوا في هذا المخطط، معناه سيكون لهم أغلبية في البرلمان، مستقويين في ذلك أيضا ببقاء الميليشيات- المكونة في أكثرها من مرتزقة ومقاتلين أجانب- فيتأزم الموقف أكثر في ليبيا.

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