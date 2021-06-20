الجدال: تنظيم الإخوان لن يدخر جهدا في سبيل التمكين والسيطرة على البلاد من خلال تزوير الانتخابات القادمة سواء البرلمانية والرئاسية

قال المحلل السياسي مختار الجدال إن “تنظيم الإخوان لن يدخر جهدا في سبيل التمكين والسيطرة على البلاد من خلال تزوير الانتخابات القادمة سواء البرلمانية والرئاسية، خاصة وأنهم سيطروا بالفعل على منظومة الرقم الوطني في ليبيا، ولا يزال السجل المدني بالكامل تحت أيديهم”.

الجدال، وفي تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أضاف: “ضرب مثلا آخر على سوابق لهم في التزوير في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” بأن التنظيم أصدر لأعضائه المتوفين بطاقات جديدة وسجلوهم في بالدوائر والمراكز الانتخابية بالبلاد”، غير أنه يتفاءل بأن الليبيين “فطنوا لألعاب الإخوان وسيعدون مراجعة ذلك الأمر قبل الانتخابات في حال أراد الشعب ذلك”.

وفيما يخص مساعيهم لتعيين رئيس لمفوضية الانتخابات من صفوفهم قال مختار الجدال إن مجلس الدولة الذي ما زال يسيطر عليه التنظيم (يقوده خالد المشري) اشترط للتضحية بمحافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، المقرب من الإخوان، في التعيينات الجديدة للمناصب السيادية أن يتم استبعاد عماد السائح من رئاسة مفوضية الانتخابات في المقابل، وتعيين رئيس لها من اختيارهم.

وتابع: “وسائل أخرى في جعبة الإخوان للسيطرة على الانتخابات المقبلة، منها إما محاولة تأجيلها بنشر الفوضى، أو شراء الذمم والأصوات إن تم الانتخابات فعلا”.

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