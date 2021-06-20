اللواء أحمد سالم: ما قام به الدبيبة تصرف فردي ولا يمثل اللجنة العسكرية المسؤول الوحيد عن اعلان فتح الطريق

نفى آمر غرفة عمليات غرب سرت وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء أحمد سالم، كافة الشائعات المتداولة فيما يتعلق بإعادة فتح الطريق الساحلي سرت –مصراته.

اللواء أحمد سالم وفي تصريحات لقناتنا، أوضح أنه لم تصدر أي تعليمات بالخصوص من قبل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، باعتبارها المخول والمسؤول الوحيد عن جميع الترتيبات الأمنية والتنسيق بين الطرفين في هذا الشأن.

وأكد اللواء أحمد سالم ترحب القوات المسلحة بفتح الطريق في حالة اعلان اللجنة العسكرية 5+5 ذلك مشيرا أن فتح الطريق هي أحد النقاط التي تسعا إلى تحقيقها اللجنة العسكرية عبر عقد اجتماعاتها.

واعتبر اللواء احمد سالم ان ما قام به رئيس الحكومة المؤقتة هو تصرف فردي ولا يمثل اللجنة العسكرية المسؤول الوحيد عن اعلان فتح الطريق.

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