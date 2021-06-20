دوريات استطلاعية بمنطقة أدري والحدود الدولية

أجرى عناصر الكتيبة مائة وواحد وعشرين التابعة للواء 12 بالقيادة العامة دوريات استطلاعية بالقرب من الحدود الإدارية للكتيبة، ضمن عمليات تأمين الجنوب وحفظ سيادة الدولة من خطر الإرهاب.

الدوريات الاستطلاعية المقاتلة تقوم بعملياتها بناء على تعليمات آمر منطقة غات العسكرية باتجاه منطقة أدري والحدود الدولية وذلك للبحث عن المجرمين والخارجين عن القانون.

يشار إلى أن القائد العام للقوات المُسلحة المشير خليفة حفتر اجتمع بآمراء وضباط المناطق العسكرية في جنوب ليبيا للاطلاع على سير العمليات العسكرية لوحدات القوات المُسلحة ضد الجماعات الإرهابية التي تُهدّد بشكل مباشر أمن المدنيين في مناطق الجنوب.

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