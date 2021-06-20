العريبي: تم الاتفاق مع نائب رئيس الحكومة على عدم نقل مؤسسات المنطقة الشرقية

عقد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حسين أعطيه القطراني اجتماعاً مع عدد من أعضاء مجلس النواب، بمقر الديوان ببنغازي.

وأوضح عضو مجلس النواب، عيسى العريبي، أن الاجتماع تناول الرؤى والحقوق الخاصة بالمنطقة الشرقية، لافتاً أنه تمت مناقشة الاستحقاقات التي تم الاتفاق عليها بملتقى الحوار السياسي بجنيف الذي انبثق عنه الاتفاق السياسي وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

العريبي أكد أنه تم الاتفاق على توحيد الرؤى والخطاب السياسي وحقوق المنطقة الشرقية، وعدم نزع أو نقل أي من مؤسساتها، وضرورة ضم ميزانية الجيش وتوحيد الصف بين أعضاء المناطق.

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