تسليم مركبات آلية لمديريات الأمن في الجفرة

استلمت مديرية أمن الجفرة، بحضور مدير الأمن العميد علي التركي عددا من المركبات والإمدادات المتمثلة في المركبات الآلية والدارجات النارية،وذلك دعما من وزارة الداخلية لمختلف البلديات بغية بسط الأمن وسيادة القانون، والدفع بالعملية الأمنية إلى الأمام حتى يستتب الأمن داخل بلدية الجفرة.

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