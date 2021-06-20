الملتقى الأول لمنظمة مهجري المنطقة الغربية في بنغازي

عقدت منظمة مهجري المنطقة الغربية الملتقى الأول في مدينة بنغازي، تحت عنوان من حقي العودة، وتحدث المجتمعون في ملتقاهم عن اهداف المنظمة بعد المعاناة التي واجهتهم وضياع حقوقهم وغياب كيان يمثلهم كجسم مدني يهدف إلى توحيد المهجرين وحث الحكومة على النظر في قضاياهم واستحداث قاعدة بيانات خاصة بهم.

وبحسب منظمي الملتقى فقد أصدر القائد العام للقوات المسلحة تعليماته برعاية أسر وأهالي المهجرين من المنطقة الغربية ومرزق وتاورغاء وتسهيل كافة العقبات التي تواجههم مع التأكيد على حق العودة لكل مهجر إلى بيته.

كما تطرق الحاضرون للمهجرين حديثا من مدينة العجيلات القابعين حاليا على حدود تونس، كما تحدث الشيخ أبو القاسم محمد قريش من مدينة الزنتان عن مهجري تاورغاء وطالب مشايخ مصراتة بالسماح بعودة المهجرين.

كما تطرق للأفعال الانتقامية ضد أهالي ترهونة والانتهاكات الخطيرة التي مورست ضدهم.

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