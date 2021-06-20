الدرسي: “الرئاسي” لا يقف على مسافة واحدة بين جميع الفرقاء الليبيين

قال عضو مجلس النواب، إبراهيم الدرسي، اليوم الأحد، إن “الجيش الليبي اكتسب شرعيته من مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي”، مؤكدا أن “تحركات الجيش جاءت لمواجهة العناصر الإرهابية في جنوب غربي البلاد”.

وأضاف الدرسى فى تصريحات صحفية رصدتها ” الساعة 24 “، أن “التحركات العسكرية الأخيرة من الممكن أن تؤزم الوضع السياسي وتزيد من الاحتقان وعمليات التشظي بين الأطراف الليبية”، بحسب قوله.

وعن التنسيق مع المجلس الرئاسي في هذه التحركات بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، بيّن الدرسي أن الاتفاق السياسي الذي حصل في جنيف “لم يوضح الصورة الصحيحة للمجلس الرئاسي”، وبالتالي الجيش الليبي لا ينتظر الأوامر لأنه يتبع لمجلس النواب”.

وأضاف النائب البرلماني أن “نائب المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ندد بالعرض العسكري الذي قام به الجيش الليبي في ذكرى انطلاق ثورة الكرامة، رغم أنهم يحضرون تخريج الدفعات لرئاسة أركان المنطقة الغربية، وهو ما يؤكد أن الرئاسي لا يقف على مسافة واحدة بين جميع الفرقاء الليبيين”.

وأكد أن تحركات الجيش الليبي في الجنوب كانت “إيجابية” إذ وصلت إلى مراحل متقدمة في تمشيط المنطقة، لافتا إلى أن “السلاح الجوي قصف مناطق للإرهابيين في جبال الهروج في عمق الصحراء بين ليبيا والنيجر وتشاد”.