معزب: فتح الطريق الساحلي خطوة متأخرة تعزز مسار الانتخابات ‏المرتقبة

أفاد عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” ‏محمد معزب، بأن فتح الطريق الساحلي، خطوة هامة، رغم أنها ‏جاءت متأخرة.

وأضاف معزب في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن ‏الطريق الساحلي هو الرابط بين الشرق والغرب، وأن المواطنين ‏عانوا مشقة كبيرة طوال الفترة الماضية، لذلك يشكل فتح الطريق ‏خطوة تساعد على عودة الحركة بشكل طبيعي بين الإقليمين، ‏وكذلك إزالة كل العقبات من طريق العودة للحياة الطبيعية‎.‎

وأكد أن فتح الطريق الساحلي، يعزز كذلك المسار الانتخابي ‏المرتقب إجراءه نهاية هذا العام.‏

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