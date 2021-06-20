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معزب: فتح الطريق الساحلي خطوة متأخرة تعزز مسار الانتخابات ‏المرتقبة

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أفاد عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” ‏محمد معزب، بأن فتح الطريق الساحلي، خطوة هامة، رغم أنها ‏جاءت متأخرة.

وأضاف معزب في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن ‏الطريق الساحلي هو الرابط بين الشرق والغرب، وأن المواطنين ‏عانوا مشقة كبيرة طوال الفترة الماضية، لذلك يشكل فتح الطريق ‏خطوة تساعد على عودة الحركة بشكل طبيعي بين الإقليمين، ‏وكذلك إزالة كل العقبات من طريق العودة للحياة الطبيعية‎.‎

وأكد أن فتح الطريق الساحلي، يعزز كذلك المسار الانتخابي ‏المرتقب إجراءه نهاية هذا العام.‏

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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