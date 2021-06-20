معزب: فتح الطريق الساحلي خطوة متأخرة تعزز مسار الانتخابات ‏المرتقبة

أفاد عضو ما يسمى “المجلس الأعلى للدولة” محمد معزب، بأن فتح الطريق الساحلي، خطوة هامة، رغم أنها جاءت متأخرة.
وأضاف معزب في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أن الطريق الساحلي هو الرابط بين الشرق والغرب، وأن المواطنين عانوا مشقة كبيرة طوال الفترة الماضية، لذلك يشكل فتح الطريق خطوة تساعد على عودة الحركة بشكل طبيعي بين الإقليمين، وكذلك إزالة كل العقبات من طريق العودة للحياة الطبيعية.
وأكد أن فتح الطريق الساحلي، يعزز كذلك المسار الانتخابي المرتقب إجراءه نهاية هذا العام.
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا
أضف تعليقـك