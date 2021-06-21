«شلقم»: أحزابنا السياسية في ليبيا تجاوزت الـ100 وهذا مؤشر إيجابي

زعم عبد الرحمن شلقم، وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة، أن: “تجاوز رقم الاحزاب السياسية المسجلة في ليبيا المائة حزب مؤشر إيجابي يؤكد الرغبة العارمة عند الناس لخوض العمل السياسي في المرحلة القادمة”.

أضاف “شلقم” على حسابه بـ”فيسبوك”: “أسماء الأحزاب له دلالة مشتركة وهي التوجه لتحقيق الوحدة الوطنية والتنمية والنهوض بالوطن والسلام الاجتماعي. الشيء الهام هو البرامج التفصيلية لهذه الأحزاب ومدى حضورها في كل أنحاء الوطن. عرض كل حزب لبرنامجه على الناس والحوار بين المتصدرين لقيادة هذه الأحزاب، سيكون العامل الأهم في رسم توجهات الجمهور لاختيار الانتماء الحزبي” وفق قوله.

وتابع “شلقم”: “التوجه للعمل السياسي يؤكد أن الغالبية الساحقة تؤمن أن العمل السياسي الديقراطي السلمي هو السبيل السليم والصحيح والمجدي ويؤكد نبذ المغالبة والعنف والسلاح . نأمل أن يشهد الشعب الليبي في الأيام القادمة تفاعلاً سياسياً واسعا بلغة النقاش والحوار مما يساهم في حالة جديدة من الوعي السياسي الوطني الشامل. في انتظار البرامج التفصيلية لكل حزب، سيكون الوجود على اتساع مساحة الوطن لكل حزب أهمية كبيرة “.

واختتم وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة قائلاً: ” لغة الحوار والنقاش تضع الأساس للعمل السياسي . بالتأكيد لن يتوقف الرقم عند ما أعلن، وكل رقم حزب جديد هو إضافة للفعل السياسي الوطني” على حد تعبيره.

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