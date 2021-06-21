التطورات الليبية على مائدة محادثات “السيسي وميتسوتاكيس”

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الذي يزور القاهرة حاليًا، حيث كانت التطورات الليبية على رأس جدول المباحثات.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي: بحث الجانبان آليات تعزيز التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وأضاف أن الزعيمين استعرضا القضايا الإقليمية بالمنطقة خاصة تطورات الأوضاع في ليبيا وفلسطين.

وأشار إلى أن المحادثات تطرقت إلى آخر المستجدات فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية