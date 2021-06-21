“الداخلية” تدعم مديرية أمن الجفرة بسيارات ودراجات نارية

قدّمت وزارة الداخلية دعماً لوجستياً مهماً إلى مديرية أمن الجفرة؛ إنفاذاً لتعليمات وزير الداخلية خالد مازن لتفعيل الدور الذي تقوم به في المجاهرة بالأمن في البلدية، والرفع من كفاءة العاملين بالمديرية.

وتَمثّل الدعم في سيارات ودراجات نارية رباعية الدفع تتميز بالسرعة العالية، وبحسب مدير أمن الجفرة المكلف امحمد عبد الله ستسهم هذه المعدات في سد النقص الحاصل في الإمكانات التي ظلت تعاني منه المديرية لوقت طويل.

دعم متواصل لوزارة الداخلية إلى مديريات الأمن ببلديات الجفرة وسبها والشاطئ، ضمن خطة الوزارة للدفع بالخطط الأمنية وضمان أمن وسلامة المواطنين في جميع أنحاء البلاد، وتنفيذ جميع الأعمال الموكلة لمديريات الأمن ومراكز الشرطة والمرور.

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