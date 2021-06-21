المالية: الجهات العامة تأخرت في توريد حصيلة الإيرادات إلى خزائن الوزارة

قال وكيل وزير المالية لتنفيذ شؤون الميزانية إبراهيم أبو عجيلة عكرة، إن “المسئولون بالجهات والمصالح العامة تأخروا في توريد حصيلة الإيرادات التي تم جبايتها إلى خزائن وزارة المالية أو الحساب المختص بمصرف ليبيا المركزي”.

وطالب “عكرة” في في خطاب وجه وكيل الوزارة، اليوم الإثنين، إلى وكلاء الوزارات ورؤساء الأجهزة والمصالح والمؤسسات والهيئات العامة والمراكز العامة وكذلك المراقبين الماليين العامين، بـ”ضرورة توجيه وإلزام كافة الجهات بجباية الإيرادات العامة واجبة التحصيل المحدد وفق القوانين واللوائح المنظمة، وتحويلها إلى حساب الإيراد العام دون تأخير وعدم التصرف فيها، وذلك لأن الأمر يؤثر على تنفيذ الميزانية العامة”.

وجاء في الخطاب أنه “من خلال متابعة تقارير الإيرادات المحصلة خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، وتأخير المسؤولين بالجهات والصالح العامة في توريد حصيلة الإيرادات التي تم جبايتها إلى خزائن وزارة المالية أو الحساب المختص بمصرف ليبيا المركزي، فإن الأمر يؤثر على تنفيذ الميزانية العامة والاستفادة من هذه الإيرادات كمصدر من مصادر التمويل”.

وختم الخطاب موضحًا أنه “لأهمية الأمر، يتطلب توجيه وإلزام كافة الجهات بجباية الإيرادات العامة واجبة التحصيل المحدد وفق القوانين واللوائح المنظمة إليها وتحويلها إلى حساب الإيراد العام دون تأخير وعدم التصرف فيها عملا بنص المادة 64 من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن حتى تساهم في تمويل الميزانية العامة وتوريد التقديرات المعتمدة فيما يخص الإيرادات”.

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