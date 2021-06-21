المنفي يزور روما غدا لإجراء مباحثات مع الجانب الإيطالي

يتوجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، غدا الثلاثاء، إلى روما، في أول زيارة رسمية له للعاصمة الإيطالية، بعد توليه المنصب، لإجراء مباحثات مع الجانب الإيطالي.
مصدر مسؤول بالمجلس الرئاسي الليبي، وفي تصريح لوكالة “سبوتنيك”، قال: إن “رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي سيتوجه، غداً الثلاثاء إلى العاصمة الإيطالية روما في أول زيارة رسمية له إلى إيطاليا لإجراء مباحثات مع الجانب الإيطالي”.
وأضاف: أنه “من المتوقع أن يلتقي رئيس المجلس الرئاسي مع رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجيو ماتاريلا ورئيس وزرائه ماريو دراجي”.
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