المنفي يزور روما غدا لإجراء مباحثات مع الجانب الإيطالي

يتوجه رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، غدا الثلاثاء، إلى روما، في أول زيارة رسمية له للعاصمة الإيطالية، بعد توليه المنصب، لإجراء مباحثات مع الجانب الإيطالي.