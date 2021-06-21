حرشاوي: لا بد من آلية واضحة لإخراج المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا

ليبيا – تناول تقرير تحليلي نشرته وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية الاستعدادات الجارية على قدم وساق بهدف عقد مؤتمر برلين 2 لإدامة زخم التقدم في معالجة أزمة ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن ألمانيا ستحاول من خلال هذا المؤتمر الفصل في حل دائم للأزمة الليبية واكتشاف طريقة لضمان إجراء البلاد الانتخابات التشريعية والرئاسية في الـ24 من ديسمبر المقبل لإنهاء دوامة العنف والفوضى المستمرة في ليبيا منذ العام 2011.

ونقل التقرير عن المحلل السياسي جلال حرشاوي قوله:”إن فعاليات مؤتمر برلين 2 يوم الأربعاء المقبل يجب أن تتجاوز مجرد إعلان النوايا إذا كان لها تأثير حقيقي والسؤال الأهم هل هناك آلية لمغادرة المرتزقة الأجانب والقوات الأجنبية من ليبيا ومع ذلك نأمل في تحقيق تقدم”.

وأضاف حرشاوي:”يمكن أن يساعد مؤتمر برلين 2 في الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل ويمكن لشخص ما أن يأتي بفكرة جيدة للاتفاق على أساس دستوري في يوليو المقبل ويكون في طريقه للانتخابات أعتقد أن هناك فرصة جيدة لتحقيق ذلك”.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية