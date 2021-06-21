المنفي للمنقوش: يستوجب عليك إخطار الجانب الإيطالي بضرورة احترام مبادئ السيادة الداخلية وعلاقات حسن الجوار

وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الثلاثاء، كتاباً عاجلاً عن طريق رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، لوزير الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

المنفي، وفي كتابه الذي اطلعت عليه قناتنا، قال: “بالإشارة إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي والذي أوكل للمجلس الرئاسي إطلاق مسار المصالحة الوطنية وذلك بتشكيل مفوضية وطنية عليا للمصالحة، وحيث قام المجلس الرئاسي بإصدار قراره رقم (5) لسنة2021 م بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، ومن خلال مثابعتنا لملف المصالحة الوطنية تبادر الى علمنا قيام وزارة الخارجية الليبية بالاستعداد لابتعاث وفد من أطياف الجنوب الليبي لزيارة إيطاليا وفقا للدعوة المقدمة من قبل وزارة الخارجية الإيطالية لعقد ملتقى مصالحة فوق الأراضي الإيطالية دون التنسيق المسبق مع المجلس الرئاسي”.

وتابع: “فإننا نشجب ونستنكر هذا التصرف من قبل وزارة الخارجية الإيطالية، الأمر الذي يستوجب إلغاء الملتقى المشار اليه وإخطار الجانب الإيطالي بضرورة احترام مبادئ السيادة الداخلية ومراعاة علاقات حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة”.

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