بعيو يكشف تفاصيل حوار دار بينه وبين سيف الاسلام القذافي عام 2010

ليبيا – كشف الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإعلام محمد بعيو عن تفاصيل حوار سابق أجراه مع سيف الإسلام القذافي بتاريخ الـ29 من يوليو من العام 2010.

بعيو أوضح في تدوينة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” طالعتها صحيفة المرصد حملت العنوان:”هكذا سألني سيف الإسلام وأجاب القدر بعد عام” في إشارة للحوار الذي قال عنه الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإعلام تم إجراؤه في يوم خميس.

وأشار بعيو إلى أن سيف الإسلام القذافي أخبره عن رغبته الصادقة في تصحيح التاريخ الليبي وإعادة الاعتبار إلى حقبة الحكم الملكي التي بدأت على يد الملك محمد إدريس السنوسي بإعلانه الاستقلال وتأسيس الدولة الليبية الأولى يوم الـ24 من ديسمبر من العام 1951.

وأضاف سيف الإسلام القذافي إن هذه الحقبة انتهت على يده أو بمساهمة غير مقصودة منه في الفاتح من سبتمبر عام 1969 بعد أن غادر في أغسطس عازما أن لا يعود ملكا لبلاد لم يعد يستطيع أن يحكمها لأنه لم يعد يفهمها هو الشيخ الذي شارف على الـ80.

وبين سيف الإسلام القذافي إن البلاد الفتية التي 3 أرباع مواطنيها تحت سن الـ30 وتصادف أن أعمار من حكموها بعده من خلال مجلس قيادة الثورة لم تبلغ ذات العمر فيما أكد بعيو بالقول:”الشاب الذي كان يومذاك في عامه الـ37 سألني وهو ينظر إلى البحر”.

وتابع بعيو:”من حيث نجلس وحيدين على شرفة فندق ريكسوس بمدينة بودروم التركية في الشاطئ الجنوبي لتركيا على البحر الأبيض المتوسط سألني:”هل يعقل أن يتم إلغاء حقبة كاملة من تاريخ ليبيا ونقول إنها بدأت مع بداية ثورة سبتمبر أليس هذا تشويهاً للتاريخ وانتقاصاً من قيمة الليبيين ونضالهم؟”

وبين بعيو:”إن السؤال الإستفهامي الاستنكاري الموجه لنظام أبيه من خلالي أنا الذي ليست له أية مشاركة ولا مسؤولية في إنكار التاريخ وتشويهه وإلغاء حقبة مهمة جدا منه كان مفاجئا لي ليس في جوهره بل في مصدره فلماذا لا يوجه السؤال لأبيه القائد صاحب القرار ولعله كان يبحث عن ما يعزز وجهة نظره ويؤيد موقفه”.

وواصل بعيو قائلا:”أجبته إنني مع ما يقوله وأتفق معه من حيث المنطق والمبدأ وأنا سبق وشاركت في سجال مع بعض الأصدقاء الثوريين حول مسألة الاعتراف الواجب بالحقبة الملكية التي هي حقبة مولد وبناء دولة الاستقلال ونالني من اعتراضاتهم ومزايداتهم ما نالني دون أن أتخلى عن رأيي وموقفي”.

وأضاف بعيو بالقول:”ارتاح لردي ورأيي الموافق لرأيه فاستطردت مواصلا حديثي منتقلا به من النظري إلى العملي قائلا له إنك لا تستطيع أن تعلن هذا وتمارسه عبر الإعلام أو الخطاب السياسي والشعبوي المباشر فقد تكفلت 40 عاما من إنكار الحقبة الملكية”.

وتابع بعيو:”إن تجهيل الحقبة وتشويهها عبر الإعلام والتعليم والخطابات والبيانات بطمسها وإلغائها من أذهان الأجيال التي ولدت تباعا مع وبعد الفاتح 69 وعمر أكبرهم اليوم تجاوز الـ40 وأعدادهم ملايين لكن العمل التدريجي لاستعادة الوعي الجمعي بالتاريخ الحقيقي للدولة الليبية الحديثة يجب أن يبدأ من التعليم”.

وأضاف بعيو:”أن هذا يبدأ عبر تعديل وتصحيح المناهج التعليمية في مراحلها المتوالية وإدخال مراحل التاريخ الليبي بتجرد وموضوعية دون مبالغة في التكريم ولا في التجريم وهذا سيؤتي أُكله وتبدأ نتائجه في الظهور بعد 10 سنين شرط أن يتم الثبات عليه”.

وأوضح بعيو:”الثبات مع نجاته من الانتكاس والتراجع تحت ضربات المزايدين وصراخ الانتهازيين وانتهى ذلك اللقاء الذي دام أكثر من ساعتين والذي بدأت به علاقة وثيقة مع الشاب الواعد بالغد الموعود بالمستقبل قبل أن يصبح الغد وبالا والمستقبل خيالا”.

ومضى بعيو بالقول:”لكن من قال إن حركة التاريخ تخضع لإرادة الواقع ومن قال إن قانون التغيير مجرد عود كبريت يتم استخدامه لمرة واحدة وهو القانون الثابت الوحيد الذي لا يتغير ولا يخضع لإرادة أحد سوى قدرة الخالق وجريان المقادير اليوم بل منذ 10 سنوات”.

وأضاف بعيو:”يرتكب ورثة فبراير المزعومون عن غباء مختلط بالجهالة والغرور نفس الخطأ منذ 10 سنوات بإلغاء 40 عاما وعامين من تاريخ ليبيا الجمهورية الجماهيرية قافزين عليها إلى ما قبلها انتقاما من الأمس وليس تكريما لأول أمس الذين قرأوا مثلما قرأت واستوعبوا المفهوم الفلسفي العميق مـكـر الـتـاريـخ”.

وتابع بعيو:”هذا المكر الذي ابتدعه المفكر الألماني “فريدريك هيغل” قبل 3 قرون لم يتستغربوا أن يمكر التاريخ الليبي بمن ألغاه من حيث لم يتوقع بعد 4 عقود حين عاد علم الاستقلال راية المملكة ليرفرف من جديد ونشيدها ليصدح مرة ثانية في صورة من صور النكاية والعناد لا تفسير لها سوى أنها مكر التاريخ”.

وأضاف بعيو:”فلا الشعب اختار علمه القديم والنشيد ليعودا من جديد ولا التاريخ توقف عن مفاجآته الماكرة بحق الذين توهموا أنهم صادروه عندهم وأوقفوه تحت أمرهم وها هو وريث الأمس الشاب السجين يصبح اليوم هاجسا لدى العجائز الواهمين العاجزين على أنفسهم الخائفين من الانتقام”.

وقال بعيو:”إن خوف هؤلاء يأتي بعد الذي جنوه على الوطن وأهله من خطايا وآثام وإجرام ألم يرفعوا شعارات الديمقراطية والدولة المدنية كذبا وزورا ليستخدموها متاريس للفساد وحصونا للاستعباد ها هو التاريخ يمكر بهم وها هم يتعرضون لامتحانه الحقيقي الذي حتما سيرسبون فيه”.

وأضاف بعيو:”مستقبلهم الغابر وراءهم وحسابهم الصعب أمامهم حين يواجهون ثورة الصناديق صناديق الإنتخابات ليست صناديق الذخيرة التي قتلونا بها طيلة 10 سنين ولا صناديق التوابيت التي حملنا فيهم الآلاف من شبابنا وأطفالنا إلى المقابر ضحايا معاركهم الفاجرة وأمانيهم الغابرة”.

وقال بعيو:”موعدنا يا عبرحمان ويا دعاة الطغيان ويا ذئاب الإخوان قريب بيننا وبينه 6 أشهر ويومين يوم ترون شمس كوابيسكم تشرق من مغربها ويرى المستضعفون شمس انتصارهم للوطن وعودة الوطن إليهم تشرق من مشرقها من حيث شاء الله”.

واختتم بعيو:”الله لا راد لمشيئته ولا مرد لقضائه ولا ناقض لوعده بالنصر للمظلومين ولو بعد حين وهذه المقالة ذكرى وموعظة للعاقلين الكرام لا للعالقين في شراك الأوهام ولا للاعقين صحون الحرام”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية