الغرياني: مصر واليونان تكبحان جماح الإرهاب المتمركز في ليبيا

قال الباحث السياسي، محمد الغرياني، إن تركيا استغلت العداء مع مصر ووضعت الآلاف من الإرهابيين والمرتزقة بالقرب من الحدود المصرية، لتمثل أداة ضغط على الجانب المصري لزعزعة استقراره، لافتا إلى أن اليونان تأثرت هي الأخرى بالأزمة الليبية.

وقال الغرياني، في تصريحات صحفية، إن الحديث عن الملف الليبي لم يغب عن طاولة المحادثات بين مصر واليونان، مشيرا إلى أن البلدين يسعيان باستمرار إلى تحقيق السلام والأمن المستدام على الأراضي الليبية.

وأضاف أن مصر عانت كثير من حدودها الغربية بسبب الفوضى التي شهدتها ليبيا، فالجميع يعلم أن العمليات الإرهابية التي وقعت في نطاق الصحراء الغربية وراح ضحيتها ضباط وجنود مصريين انطلقت من ليبيا.

ولفت إلى أن رحلات الهجرة غير الشرعية التي انطلقت من ليبيا تجاه شواطئ اليونان توضح حجم الكارثة التي ضربت البلد الأوروبي الذي يعاني في الأصل من أزمة اقتصادية خانقة.

واختتم الباحث السياسي قائلا: ”مصر واليونان تسعيان في المقام الأول إلى كبح جماح التنظيمات الإرهابية المتمركزة في ليبيا، والتي تحرك العصابات والمرتزقة وتنظم عملية الهجرة غير الشرعية التي تتنطلق إلى أوروبا”.

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